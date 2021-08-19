Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

'Küçük Gelin' dizisinin çocuk oyuncusu Çağla Şimşek, yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çağla Şimşek güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu. Kardeşlerim'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen Çağla Şimşek'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Küçük Gelin ile ünlenen Çağla Şimşek, sosyal medyadan paylaştığı ayna pozuyla hayran bıraktı.