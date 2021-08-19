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Haberler Galeri Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 19.08.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 13:53

Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

'Küçük Gelin' dizisinin çocuk oyuncusu Çağla Şimşek, yıllar sonra ortaya çıktı. Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çağla Şimşek güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu. Kardeşlerim'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen Çağla Şimşek'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Küçük Gelin ile ünlenen Çağla Şimşek, sosyal medyadan paylaştığı ayna pozuyla hayran bıraktı.

Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından Küçük Gelin dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı.

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Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu.

Küçük Gelin’in yıldızı Çağla Şimşek ayna pozuyla sosyal medyayı çalkaladı! Genç oyuncunun güzelliğine övgüler yağdı

Kardeşlerim'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen Çağla Şimşek'in değişimi de beğeni topluyor.

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