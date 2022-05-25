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Haberler Galeri Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 07:53

Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo'nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. Küçük İbo, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'le fotoğrafını paylaştı. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali

Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

Henüz 12 yaşında çıkardığı albümle şöhreti yakalayan şarkıcı Küçük İbo, sahnelere geri döndü. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, son paylaşımıyla gündem oldu. Küçük İbo, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

TATLISES İLE BULUŞTU

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Küçük İbo, 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi.

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Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

Tatlıses ile çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan İbrahim Halil Küçük, paylaşımına şu notu düştü:

Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

Bugün benim için çok özel bir gün. Üzerimde çok emeği olan sevgili imparator İbrahim abimle Almanya Stuttgart'ta güzel bir buluşma oldu Allah uzun ömürler versin.

Küçük İbo ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra bir araya geldi! 38 yaşındaki Küçük İbo’nun son hali sosyal medyada gündem oldu!

HÜLYA AVŞAR'IN KUCAĞINA OTURMUŞTU! İLK KEZ AÇIKLADI

'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük uzun bir aradan sonra bir açılışta objektiflere takıldı. Yeni bir plak hazırlığında olduğunu söyleyen 'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı. 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak ta bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.

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