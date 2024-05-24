Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
18:43
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a döndü. Ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sosyal medyada aşk pozları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir Youtube kanalına konuk olan Gülseren Ceylan samimi itiraflarda bulundu. Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi sonrası ailesi tarafından dışlandığını açıkladı. İşte Gülseren Ceylan'ın o açıklamasının detayları!