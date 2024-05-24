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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 18:43

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ayrılığın ardından genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a döndü. Ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sosyal medyada aşk pozları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir Youtube kanalına konuk olan Gülseren Ceylan samimi itiraflarda bulundu. Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'le ilişkisi sonrası ailesi tarafından dışlandığını açıkladı. İşte Gülseren Ceylan'ın o açıklamasının detayları!

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırdığı ve evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

Ünlü şovmen, iddiaları fotoğraflarla doğrularken evliliğe ve çocuk sahibi olmaya da sıcak baktığını açıklamıştı.

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Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

MUTLULUKLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR

Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi sonrası kısa süreli ayrılık yaşayan ve kısa süre barışan çift, mutluluklarını sosyal medyada her fırsatta paylaşıyor.

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

GÜLSEREN CEYLAN'DAN SAMİMİ İTİRAF

Bir Youtube kanalına konuk olan Gülseren Ceylan, samimi itiraflarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Gülseren Ceylan’dan samimi açıklama: Ailem beni sildi!

"AİLEM BENİ REDDETTİ"

Ceylan Erbil'le yaşadığı ilişki sonrası ailesi tarafından dışlandığını belirterek, "Ailem aramızdaki yaş farkından dolayı beni reddetti. Çok duygusuzlar"

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