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Haberler Galeri Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!
Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 10:28

Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!

Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den birbirinden güzel yeni paylaşımlar geldi. Hızla kilo veren güzel oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu. Uzmanların ölümcül boyutlara varabileceğini söyledikleri hastalığın ardından Neslihan Atagül son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor. Sevenlerini bir hayli endişelendiren Neslihan Atagül son hali ile övgüleri topladı. Zor günleri atlatan ve ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül'ün fotoğraf çekiminden keyifli anları paylaştı. Beyazlar içindeki Neslihan Atagül'ün güzel saçları ise övgüleri topladı. İşte adeta "Dönşüm muhteşem olacak" diyen Neslihan Atagül'ün son hali...

Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!

Hastalığı ile hayranlarını korkutan Neslihan Atagül'den birbirinden güzel yeni paylaşımlar geldi.

Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!

Hızla kilo veren güzel oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulmuştu.

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Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!

Uzmanların ölümcül boyutlara varabileceğini söyledikleri hastalığın ardından Neslihan Atagül son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!

Sevenlerini bir hayli endişelendiren Neslihan Atagül son hali ile övgüleri topladı.

Neslihan'ın dönüşü muhteşem olacak! Zor günleri atlatan Neslihan Atagül'den beyazlar içinde paylaşım!

Zor günleri atlatan ve ekranlara dönmeye hazırlanan Neslihan Atagül'ün fotoğraf çekiminden keyifli anları paylaştı.

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