Pis Yedili’nin Karabiber’i değişimi ile dudak uçuklattı! Meğer Yaprak Dökümü’nün usta oyuncusunun kızıymış...

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor.O isimlerden biri de Pis Yedili dizisinde hayat verdiği 'Karabiber' lakaplı Sevil karakteri ile hafızalarda yer edinen Bükre Atala oldu. Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala çok uzun süredir ekranlardan uzak. Hakkındaki gerçekle herkesi şaşırtan Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala değişimi ile de dikkatleri üzerine çekti. Pis Yedili'nin Karabiber'i Bükre Atala'nın son hali ile görenleri şaşırttı. Peki Bükre Atala'nın babasının da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Pis Yedili dizisinde de beraber kamera karşısına geçen baba-kız ilgi odağı oldu. Bakın Bükre Atala'nın babası hangi sevilen Yaprak Dökümü oyuncusu çıktı. İşte Pis Yedili'nin Karabiber'inin son hali ve Bükre Atala'nın oyuncu babası...