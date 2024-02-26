Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde aşk kazanacak mı?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 07:23

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde aşk kazanacak mı?

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)'un başrollerinde yer aldığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde aşk kazanacak mı?

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde aşk kazanacak mı?

26.Bölüm Özeti:

Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde aşk kazanacak mı?

Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde aşk kazanacak mı?

Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır. Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Final | 2. Tanıtım: "Ömrümün kalan tüm günleri senin…"

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde aşk kazanacak mı?

Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde aşk kazanacak mı?

Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir.

SON DAKİKA