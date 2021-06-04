Giriş Tarihi: 04.06.2021 14:45Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 14:59
Şarkıcı Alişan "En güzel kayınvalide bende" dedi... Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi güzelliği ile hayran bıraktı...
Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Son olarak oyuncu eşi Buse Varol'un annesiBirsen Özgan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Alişan kayınvalidesi ile pozuna "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düştü. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'nin oldukça genç güzükmesi ve güzelliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Alişan'ın genç kayınvalidesi Birsen Özgan...