Giriş Tarihi: 08.05.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 16:16

Şarkıcı Nadide Sultan’ın oğlu Kaan ilgi odağı oldu! İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan şimdilerde magazinden uzak sade bir yaşam sürüyor. Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. İşine eski temposunda devam etmeyen Nadide Sultan zamanının çoğunu oğlu Kaan'a ayırdı. Şimdilerde 46 yaşındaki Nadide Sultan daha önce bir röportajında evliliği, hamilelik süreci ve oğlu Kaan ile ilgili merak edilenlere yanıt vermiş "Kaan ile birlikte daha da güçlendim" demişti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor. Özellikle Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile paylaşımı...