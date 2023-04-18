Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı'dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! "İnsan sevdiğine benzermiş"

"Ömer" dizisinin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı, son dönemin popüler oyuncuları arasında yerini aldı. "Aşk 101" dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Selahattin Paşalı geçen yıl fenomen Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir de bebekle taçlandıran çift, kızlarına Leyla Pera adını vermişti. Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı evlilik yıl dönümlerinde verdikleri aşk pozu ile "Maşallah" dedirtti. Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın aşk pozuna yorum yağdı...