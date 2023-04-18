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Haberler Galeri Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı'dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! "İnsan sevdiğine benzermiş"
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:38

Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı'dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! "İnsan sevdiğine benzermiş"

"Ömer" dizisinin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı, son dönemin popüler oyuncuları arasında yerini aldı. "Aşk 101" dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteri ile kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Selahattin Paşalı geçen yıl fenomen Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir de bebekle taçlandıran çift, kızlarına Leyla Pera adını vermişti. Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı evlilik yıl dönümlerinde verdikleri aşk pozu ile "Maşallah" dedirtti. Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın aşk pozuna yorum yağdı...

Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı’dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! İnsan sevdiğine benzermiş

Kariyerinde hızlı bir tırmanış yaşayan oyuncu Selahattin Paşalı, şimdilerde ekranların aranan yüzleri arasında yer alıyor.

Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı’dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! İnsan sevdiğine benzermiş

"Ömer" dizisinin başrollerinden olan Selahattin Paşalı, kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

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Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı’dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! İnsan sevdiğine benzermiş

Paşalı, geçtiğimiz yıl fenomen Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu.

Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı’dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! İnsan sevdiğine benzermiş

Birlikteliklerini bir bebekle taçlandıran çift, kızları Leyla Pera ile mutluluklarına mutluluk katmıştı.

Selahattin Paşalı ile fenomen eşi Lara Paşalı’dan evlilik yıl dönümlerinde aşk pozu! İnsan sevdiğine benzermiş

Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan ikili, son pozlarıyla bir kez daha hayran bıraktı.

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