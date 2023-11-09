Skandal ’ihanet’ görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! ’Herkes kendine yakışanı yaşasın’

Giriş Tarihi: 09.11.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 16:26

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Bilal Hancı takipçilerine içini dökmüş bir paylaşımda bulunmuştu. "Artık hayatım yoluna girer mi bilmiyorum" diyen Hancı, "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. İkiliden Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurdu.