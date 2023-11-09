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Haberler Galeri Skandal 'ihanet' görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! 'Herkes kendine yakışanı yaşasın'
Giriş Tarihi: 09.11.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 16:26

Skandal 'ihanet' görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! 'Herkes kendine yakışanı yaşasın'

Magazin gündemi bir süredir Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'yi aldatması ile çalkalanıyor... Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde eşi Bilal Hancı'nın ihanetine uğradığını açıklamış, ihanetin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı ve fenomen, bir gece kulübünde bir kadınla öpüşürken görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür metni yayınlamıştı. Bilal Hancı takipçilerine içini dökmüş bir paylaşımda bulunmuştu. "Artık hayatım yoluna girer mi bilmiyorum" diyen Hancı, "İkinci bir şans istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. İkiliden Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurdu.

Skandal ’ihanet’ görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! ’Herkes kendine yakışanı yaşasın’

"Kafalar" grubunun üyelerinden Bilal Hancı, Esin Çepni ile birlikteliğini iki yıl önce nikah masasına taşımıştı. Ancak çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını duyurmuştu.

Skandal ’ihanet’ görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! ’Herkes kendine yakışanı yaşasın’

Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeyi tercih eden Hancı ile Çepni, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Skandal ’ihanet’ görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! ’Herkes kendine yakışanı yaşasın’

Geçen günlerde ise Esin Çepni'nin yaptığı bir paylaşım, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Skandal ’ihanet’ görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! ’Herkes kendine yakışanı yaşasın’

Esin Çepni, ihanete uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Skandal ’ihanet’ görüntüleri sonrası Bilal Hancı ile Esin Çepni boşandı! ’Herkes kendine yakışanı yaşasın’

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

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