Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:51

Tolga Karel babasının cenazesine gelemedi ama bırakıp gittiği oğlu Cihangir dedesinin mezarındaydı!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda Florida'da aldığı muhteşem ev ile gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Tolga Karel bu sefer yaşadığı acıyı hayranlarıyla paylaştı. Babasının ölüm haberi ile sarsılan Tolga Karel duyduğu üzüntüyü yaptığı paylaşımlarla dile getirdi. Babasının cenazesine gelemeyen Tolga Karel defin işlemlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Karel'in paylaşmadığı bir şey vardı. Çok küçük yaştan beri görmediği ve görüşmediği oğlu Cihangir Can Karel. Tolga Karel'in oğlu Cihangir dedesinin tabutu başında gözyaşı döktü.