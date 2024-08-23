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Haberler Galeri Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! “Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var”
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:57

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! “Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var”

53 yaşındaki halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı. Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan türkücü Seher Dilovan, sağlığıyla ilgili takipçileriyle dertleşti. Dilovan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında takipçilerine anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Seher Dilovan 'Dualarınıza ihtiyacım var' dedi.

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi de hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Dilovan gözyaşları içinde ameliyat olacağını söyleyip sevenlerinden dua istedi.

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

"BURADA AMELİYAT OLACAĞIM"

Ünlü türkücü açtığı canlı yayınla şu ifadeleri kullandı:

Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve beni hastaneye zor yetiştirdiler Cenevre'de. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin. Daha önce de ameliyat olmuştum. Sezaryen olmuştum, safra kesesi… Yine bir ameliyat olmam gerekecek. İnşallah iyi geçer. Acaba Türkiye'de mi olsam diye düşündüm. Burada ameliyat olacağım. Eylül gibi… O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Korkunç bir durum yok. Şifa dileyenlere teşekkür ediyorum. Beni bilirsiniz. Enerjik biriyim. Kendimi ihmal etmiş olabilirim, etmemek gerekiyor.

Seher Dilovan gözyaşlarını tutamadı: "Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var" | Video

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Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, yeni hayatı sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişim kuran 53 yaşındaki Seher Dilovan, ilgi ile takip ediliyor.

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

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