Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:57
Ünlü türkücü Seher Dilovan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı! “Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var”
53 yaşındaki halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı. Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan türkücü Seher Dilovan, sağlığıyla ilgili takipçileriyle dertleşti. Dilovan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında açtığı canlı yayında takipçilerine anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Seher Dilovan 'Dualarınıza ihtiyacım var' dedi.