Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'nun yeni tarzı Behlül'e benzetildi! "Kaan kaçar"

Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan Urgancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Savcı Ilgaz rolü ile beğeni kazanan ünlü oyuncunun adı sık sık rol arkadaşı Pınar Deniz ile anılıyordu. İkili ise her fırsatta sadece arkadaş olduklarını dile getiriyor.