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Giriş Tarihi: 23.03.2024 06:34

Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!

Aliye Rona Türk sinemasında uzun yıllar karakter rollerinin değişmez ismi oldu. Aliye Rona, sinemada çilekeş, direnen, dikbaşlı, hakkını hukukunu arayan, kavgacı, töreci köylü kadını ve ana rollerini canlandırdı. Son isteği "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olan Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Geride birbirinden başarılı başyapıt bırakan Aliye Rona, çok ünlü bir oyuncunun halası...

Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!

Yeşilçam'ın yıldız ismi Aliye Rona, yarım asırlık sanat hayatı boyunca 204 filmde rol aldı. Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınmıştı.

Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!

Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşama veda etmişti. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalıyordu. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelmiş ve Aliye Rona burada kötü bir halde bulunmuştu.

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Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!

"Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak"

Yine bu huzureviyle ilgili haberler sırasında son isteğinin "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olduğunu belirtmişti

.29 Ağustos 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle vefat eden sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!

Usta oyuncu Aliye Rona'nın yeğeni de şimdilerde çok ünlü bir oyuncu.

Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun halasıymış!

Rona'nın ünlü yeğeni Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi hafızalarda yer edinen dizilerde boy gösteren Çiçek Dilligil.

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