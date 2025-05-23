Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:33
DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor. Beş maçlık zorlu seriyi geçerek yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle Abu Dabi'de sahne alacak. Temsilcimizin rakibi ise Panathinaikos oldu. Diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes ise çeyrek finalde aynı rakibe 75-67 yenilerek turnuvaya veda etti. Basketbolseverler şimdi bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?