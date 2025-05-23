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Haberler Galeri DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:33

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Final Four heyecanı başlıyor. Beş maçlık zorlu seriyi geçerek yarı finale adını yazdıran Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle Abu Dabi'de sahne alacak. Temsilcimizin rakibi ise Panathinaikos oldu. Diğer bir temsilcimiz Anadolu Efes ise çeyrek finalde aynı rakibe 75-67 yenilerek turnuvaya veda etti. Basketbolseverler şimdi bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Dörtlü Final aşamasında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi kazanan ekip finale yükselirken, kaybeden takım üçüncülük maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde 7. kez Final Four'da boy gösterecek. Fenerbahçe, bu başarıyı daha önce yalnızca 2017 yılında şampiyonlukla taçlandırmıştı.Takımının maçtan galibiyetle ayrılmasını bekleyen taraftarlar araştırmalarına başladı. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?
THY EuroLeague Final Four Fenerabahçe - Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Abu Dabi'de gerçekleşecek

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DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNAL FOUR KARŞILAŞMA TAKVİMİ
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023-24 sezonunun kazananı Panathinaikos olmuştu. Fenerbahçe ise o sezonu dördüncü sırada bitirmişti. Bir önceki yılın Final Four'unda Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos yer almıştı. Bu yıl dörtlü finalde boy göstermeyen ekip ise geçtiğimiz sezonun katılımcılarından Real Madrid oldu.