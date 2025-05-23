DEVLER SAHAYA ÇIKIYOR! THY EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Dörtlü Final aşamasında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadeleyi kazanan ekip finale yükselirken, kaybeden takım üçüncülük maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde 7. kez Final Four'da boy gösterecek. Fenerbahçe, bu başarıyı daha önce yalnızca 2017 yılında şampiyonlukla taçlandırmıştı.Takımının maçtan galibiyetle ayrılmasını bekleyen taraftarlar araştırmalarına başladı. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?