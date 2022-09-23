Haberler Yaşam BİM aktüel katalogda dev elektrikli scooter indirimi! 7.500 TL’lik scooter 5,999 TL’ye satışta! 23 Eylül 2022 BİM aktüel indirimli ürünler neler?

Giriş Tarihi: 23.09.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 11:11

BİM aktüel katalogda dev elektrikli scooter indirimi! 7.500 TL’lik scooter 5,999 TL’ye satışta! 23 Eylül 2022 BİM aktüel indirimli ürünler neler?

23 Eylül 2022 bugün BİM indirimli ürünler satışa sunuluyor! Yüzlerce ürün BİM aktüel indirimli ürünler ile vatandaşlara sunuluyor. Aktüel katalog ürünler afişe bakıldığında RKS Smart Kick Scooter normal fiyatından neredeyse 2 bin TL daha ucuza satılıyor. Bunu duyan vatandaşlar ürünün satışına dair detayları merak ediyor. Yeni evlenenler için çamaşır ve bulaşık makinesi uygun fiyata satılırken, dizi sezonu başlamışken büyük ekranda dizi izlemek isteyenler için uygun fiyata kaliteli televizyonlar satışta. 23 Eylül 2022 BİM aktüel katalog afişi bu sebeple dikkatleri çekti. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte detaylar…