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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! İşte, 15 Nisan BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
01:26
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! İşte, 15 Nisan BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi
BİM'in 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Haftanın öne çıkan fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, "Bu hafta BİM'e ne geliyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.