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DEV İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025 indirimleri: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
19:27
DEV İNDİRİMLER SATIŞTA! ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025 indirimleri: Bisiklet, el feneri, piknik sepeti, termos, deterjanlar...
ŞOK aktüel 16-22 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Siyah zeytin, zeytin yağı, tereyağ, yoğurt, peynir gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Bisiklet, basketbol topu, havlu çeşitleri, plaj çantası, kamp sandalyesi, el feneri, piknik sepeti, termos, piknik seti, beslenme kutusu, kamp lambası Çarşamba günü satışta olacak. Aynı zamanda salam, pirinç, çay, saklama kabı, ekmek sepeti, çamaşır suyu, şampuan, süpürge gibi onlarca ürünce ne alırsan 50 TL fırsatları müşterileri bekliyor. İşte; 16-22 Nisan ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...