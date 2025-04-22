İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler listesinde oyuncaklar başta olmak üzere ev ihtiyaçları, küçük ev aletleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok ürün cazip fiyatlarla satışta. İşte, 29 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.