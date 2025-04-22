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İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
15:14
İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...
ŞOK aktüel 23-29 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen, temel gıda ve oyuncak ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Şampuan, deodorant, kireç önleyici, yumuşatıcı çeşitleri, bulaşık detarjanı gibi temizlik ve hijyen ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Tost peyniri, peynir, süt, gevrek, şinitsel, maden suyu gibi gıda ürünlerinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oyuncak çeşitleri Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 29 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...