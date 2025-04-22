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Haberler Yaşam İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:14

İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan'a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK aktüel 23-29 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen, temel gıda ve oyuncak ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Şampuan, deodorant, kireç önleyici, yumuşatıcı çeşitleri, bulaşık detarjanı gibi temizlik ve hijyen ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Tost peyniri, peynir, süt, gevrek, şinitsel, maden suyu gibi gıda ürünlerinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oyuncak çeşitleri Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 29 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler listesinde oyuncaklar başta olmak üzere ev ihtiyaçları, küçük ev aletleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok ürün cazip fiyatlarla satışta. İşte, 29 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi.

İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK AKTÜEL 23 NİSAN ÖZEL KATALOG!

  • C Vitaminli Aydınlatıcı Serum - 199 TL
  • Bebe Yağı - 99 TL
  • Deodorant Çeşitleri - 96,90 TL
  • Kireç Önleyici - 109 TL
  • Bambu Tuvalet Kağıdı - 169 TL
  • Gider Açıcı Çamaşır Suyu - 29,90 TL
  • Bulaşık Sıvısı - 57,50 TL
  • Bulaşık Sıvısı Limon - 139 TL
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İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

ŞOK AKTÜEL 23 - 29 NİSAN FIRSATLARI

  • Nar Ekşisi - 69,90 TL
  • Anadolu Tandır Lavaş 6'lı - 41,25 TL
  • Gevrek - 59,90 TL
  • Leblebili Kurabiye - 54,90 TL
  • Dondurma Çeşitleri - 179 TL
  • Sade Yeşil Çay - 39,90 TL
İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...
  • Sütlü/Bitter Kare Çikolata - 29,90 TL
  • Sade Çubuk Kraker - 17,50 TL
  • Susamlı Çubuk Kraker 22,90 TL
İNDİRİMLER RAFLARDA! ŞOK aktüel 29 Nisan’a kadar geçerli indirimler: Oyuncaklar, şampuan, yumuşatıcı, pirinç, peynir, yoğurt...

Mini Print Kamera - 1.199 TL
Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası - 349 TL
Projeksiyon Gece Lambası - 649 TL
Oyuncu Mouse Pad - 159 TL
Aile Katılımlı Etkinlik Kitap Çeşitleri - 39,95 TL
Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri - 699 TL
Çocuk Terlik Aksesuarlı - 139 TL