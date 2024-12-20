REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

ŞOK aktüel 21-24 Aralık katolğuyla hafta sonu fırsatları yayında. Hafta sonunda alışveriş severler için birçok kategoride birçok üründe indirimli fiyatlar dikkatlerden kaçmadı. Ünlü markanın buharlı temizleme makinesi, hamur yoğurma kabı, dikey süpürgesi bu haftanın kataloğunda yer bul. İşte ŞOK aktüel 21-24 Aralık indirimleri