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REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:55
REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge
ŞOK aktüel 21-24 aralık kataloğuyla yayında. Zincir marketlerde hafta sonu indirimleri başlıyor. Birçok farklı kategoriden üründe büyük indirimler reyonlarda yer buldu. Fiyatlardaki ucuzluk dikkat çekerken elektronikler bu kataloğun yıldızları oluyor. En ilgi çekici çeken ürünlerin başında buharlı temizleme makinesi, hamur yoğurma makinesi, cam temizleme makinesi ve her yaş grubuna uygun oyuncaklar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel 21-24 Aralık aktüel kataloğu