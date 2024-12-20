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Haberler Yaşam REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:55

REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

ŞOK aktüel 21-24 aralık kataloğuyla yayında. Zincir marketlerde hafta sonu indirimleri başlıyor. Birçok farklı kategoriden üründe büyük indirimler reyonlarda yer buldu. Fiyatlardaki ucuzluk dikkat çekerken elektronikler bu kataloğun yıldızları oluyor. En ilgi çekici çeken ürünlerin başında buharlı temizleme makinesi, hamur yoğurma makinesi, cam temizleme makinesi ve her yaş grubuna uygun oyuncaklar yer alıyor. İşte ŞOK aktüel 21-24 Aralık aktüel kataloğu

REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

ŞOK aktüel 21-24 Aralık katolğuyla hafta sonu fırsatları yayında. Hafta sonunda alışveriş severler için birçok kategoride birçok üründe indirimli fiyatlar dikkatlerden kaçmadı. Ünlü markanın buharlı temizleme makinesi, hamur yoğurma kabı, dikey süpürgesi bu haftanın kataloğunda yer bul. İşte ŞOK aktüel 21-24 Aralık indirimleri

REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 21-24 ARALIK

Tv 12.499 TL,

Tv 10.799 TL,

Erkek Şişme Mont 999 TL,

Kadın Kadife Tek Alt 249 TL,

İkili Sehpa 499 TL, Şemsiye 159 TL,

Erkek Terlik 139 TL,

Kadın Patik Kalpli / Babet 149 TL,

Kadın Kürklü Terlik 119 TL,

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REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

Çok Amaçlı Raf 280 TL

Ahşap Ayaklı 2'li Duvar Rafı 260 TL

TV Sehpası 535 TL

Lotus Çiçeklik 455 TL

Ayakkabılık 425 TL

Puflu Ayakkabılık 1.699 TL

Çok Amaçlı Dolap 1.699 TL

Yemek Masası 2.190 TL

REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

Gümüş Küpe 179 TL

Gümüş Bileklik 599 TL

Gümüş Kolye 249 TL

Altın Kaplama Bilezik 249 TL

Metal Küpe 129 TL

Gümüş Çocuk Küpesi 349 TL

Gümüş Halhal 199 TL

REYONLAR İNDİRİMLE DOLUYOR! ŞOK aktüel kataloğu 21-24 Aralık: Hamur yoğurma ve buharlı temizleme makinesi, dikey süpürge

Torbasız Kablolu Dikey Süpürge 899 TL

Kablosuz Şarjlı Cam Temizleme Makinesi 1.299 TL

Mikser 6.299 TL

Kablosuz Şarjlı Cam Temizleme Makinesi 1.399 TL

Hamur Yoğurma Makinesi 3.199 TL

Smoothie Blender Seti 1.399 TL

Buharlı Temizlik Makinesi 3.499 TL

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