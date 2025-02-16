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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 09:51

Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?

Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında izleyiciler, favori dizilerini ve programlarını izlerken reyting yarışında heyecan doruktaydı. Her bir yapım, izleyiciyi ekran başına kilitlemek için büyük bir mücadele verdi. Peki, 15 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi gecesinin Total ve AB listesinde hangi yapım zirveye çıktı? İşte, dün geceye ait reyting sıralaması ve tüm detaylar.

Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?

Cumartesi gecesi ekran başında olan izleyiciler, favori yapımlarını takip ederken reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Sevilen diziler ve popüler programlar, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki; 15 Şubat 2025 reyting sonuçları belli oldu mu, dün gecenin en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte, dün gecenin reyting sonuçları sıralaması.

Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?

15 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

15 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?
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