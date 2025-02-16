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Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
09:51
Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?
Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında izleyiciler, favori dizilerini ve programlarını izlerken reyting yarışında heyecan doruktaydı. Her bir yapım, izleyiciyi ekran başına kilitlemek için büyük bir mücadele verdi. Peki, 15 Şubat 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi gecesinin Total ve AB listesinde hangi yapım zirveye çıktı? İşte, dün geceye ait reyting sıralaması ve tüm detaylar.