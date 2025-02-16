Reyting sonuçları 15 Şubat 2025 belli oluyor: Cumartesi gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu?

Cumartesi gecesi ekran başında olan izleyiciler, favori yapımlarını takip ederken reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Sevilen diziler ve popüler programlar, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki; 15 Şubat 2025 reyting sonuçları belli oldu mu, dün gecenin en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte, dün gecenin reyting sonuçları sıralaması.