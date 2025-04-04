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REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 yayında! Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması ve birincisi
Giriş Tarihi: 04.04.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
19:00
REYTİNG SONUÇLARI 3 NİSAN 2025 yayında! Total ve AB verileri ile dünün reyting sıralaması ve birincisi
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yer aldı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği dev maç için izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. 3 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki sıralamayla zirvede hangi yapımın yer aldığını gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...