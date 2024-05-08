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Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:27
Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar
7 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Mehmed Fetihler Sultanı, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…