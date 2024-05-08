Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:27

Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

7 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları Mehmed Fetihler Sultanı, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

7 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Survivor ve ZTK yarı final maçı ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı mı?

Henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

TOTAL
TOTAL listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

AB
AB listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

ABC
ABC listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SON DAKİKA