Reyting sonuçları 7 Mayıs 2024 Salı açıklandı mı? İşte dün zirvenin sahibi olan yapımlar

7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Survivor ve ZTK yarı final maçı ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları açıklandı mı?

Henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.