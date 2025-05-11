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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:21
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:23
İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?
ŞOK'ta hafta sonu fırsatları başladı. 10 - 13 Mayıs 2025 tarihlerinde geçerli olacak fırsatlarda her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Zincir markette geniş ürün yelpazesinde elektronikten gıda ürünlerine birçok ürün uygun fiyata yer alıyor. Peki, 10 - 13 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, hafta sonu ŞOK aktüel kataloğu!