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Haberler Yaşam İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:21 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:23

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?

ŞOK'ta hafta sonu fırsatları başladı. 10 - 13 Mayıs 2025 tarihlerinde geçerli olacak fırsatlarda her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Zincir markette geniş ürün yelpazesinde elektronikten gıda ürünlerine birçok ürün uygun fiyata yer alıyor. Peki, 10 - 13 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, hafta sonu ŞOK aktüel kataloğu!

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin listesini doldurduğu fırsat ürünleri bugün itibarıyla satışa sunuluyor. Mağazadan sipariş verilebilecek birçok elektronik ürün de yer alıyor. Peki, 0 - 13 Mayıs ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, hafta sonu kataloğu ve fiyat listesi...

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?

ŞOK AKTÜEL 10 - 13 MAYIS KATALOĞU

Oyuncak çeşitleri hafta sonu ŞOK mağazalarında!

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İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?

ŞOK AKTÜEL 7 - 13 MAYIS KATOLOĞU

Normal Günlük Ped – 71 TL

Gece Pedi – 96 TL

Bebek Bezi – 325 TL

Toz Deterjan– 299 TL

Sıvı Deterjan – 179 TL

Doğal Kağıt Havlu – 169 TL

Bulaşık Deterjanı – 119 TL

Klozet Blok – 119 TL

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?

Saç Kurutma Makinesi – 999 TL

Saç Fırçası – 1.899 TL

Kadın Pijama Takımı – 399 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı – 399 TL

Keten Organizer Çanta – 179 TL

Omuz Çantası – 299 TL

Kadın Omuz Çantası – 199 TL

Korseli Külotlu Çorap – 149 TL

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! ŞOK AKTÜEL KATALOG 10 - 13 Mayıs 2025: Bu hafta ŞOK markette neler var?

Ruj seti – 79 TL

Saç şekillendirici sprey – 94 TL

Nemlendirici vücut losyonu – 59 TL

Yoğun onarıcı saç kremi – 99 TL

Çift taraflı makyaj maskarası – 89 TL

Makyaj temizleme mendili (3'lü) – 69 TL