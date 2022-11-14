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Haberler Yaşam ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Giriş Tarihi: 14.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 17:12

ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel kataloğu ile satışa çıkarılan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 16 - 22 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Market zincirinde bu hafta, erkek ve kadın pijama takımından oyuncaklara, notebook sırt çantasından şemsiyeye, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün yer alırken elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar, televizyon, monitör, akıllı saat gibi elektronik ve teknolojik ürünler dikkat çekti. Çarşamba günü raflarda yerini alacak olan ürünlerin özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar araştırılıyor. İşte, . 16 - 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler...

ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi ile alışveriş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sürpriz kampanyalarıyla dikkat çeken market zinciri bu hafta, uygun fiyatlı elektronik ve teknolojik ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. 16 - 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta boyu geçerli olacak aktüel katalogda elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar, televizyon, monitör, akıllı saat gibi elektronik ve teknolojik ürünler yer aldı. Bu noktada kataloğu incelemek isteyen vatandaşlar, "16 - 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte 16 - 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri ve tüm detaylar.

ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

İşte haftanın ŞOK aktüel ürünleri;

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ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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