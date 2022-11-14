Haberler Yaşam ŞOK aktüel kataloğu ile elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar ve monitör satışa sunulacak! İşte 16 – 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Giriş Tarihi: 14.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 17:12

ŞOK aktüel kataloğu ile satışa çıkarılan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 16 - 22 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Market zincirinde bu hafta, erkek ve kadın pijama takımından oyuncaklara, notebook sırt çantasından şemsiyeye, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün yer alırken elektronik çeyiz seti, dizüstü bilgisayar, televizyon, monitör, akıllı saat gibi elektronik ve teknolojik ürünler dikkat çekti. Çarşamba günü raflarda yerini alacak olan ürünlerin özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar araştırılıyor. İşte, . 16 - 22 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler...