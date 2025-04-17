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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimler neler? Kamp malzemeleri geldi!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:13
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER SATIŞTA! 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimler neler? Kamp malzemeleri geldi!
ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri bugün itibarıyla başladı. 16 Nisan'da başlayan aktüel ürün satışı, 22 Nisan'a kadar devam edecek. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri isekamp malzemeleri oldu. Bahar havasının kendini göstermesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere özel termos, kamp sandalyesi, el feneri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi!