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ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayında! 19 Şubat - 4 Mart ŞOK Aktüel ürünler neler? Mikser, çay makinesi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
06:25
ŞOK aktüel yeni hafta kataloğu yayında! 19 Şubat - 4 Mart ŞOK Aktüel ürünler neler? Mikser, çay makinesi...
ŞOK aktüel 19 Şubat-4 Mart 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Bulgur, mercimek, un, pirinç, hurma, sucuk, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Davlumbaz, ocak, fırın üçlüsü, mikser seti, çay makinesi, bardak çeşitleri, valizler, çelik termos, katlanabilir kesim matı, tepsi, mantı kalıbı, yağlık, patates ezici, tost makinesi, beyaz eşya seti Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 19 Şubat-4 Mart ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...