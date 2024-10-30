Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024
09:35
AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...
Alışveriş takipçileri her hafta zincir marketlerin broşürlerini kontrol etmeyi unutmuyor. ŞOK'ta haftanın ve hafta sonu fırsatlarının yer aldığı listede çadır, uyku tulumu, mikser seti, fincan askısı, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge gibi birbirinden farklı ürünler bu hafta Şok aktüel fırsatlarında dikkat çekiyor. İşte, Şok 30 Ekim-5 Kasım indirim kataloğu...