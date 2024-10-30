AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...

Şok fırsat kataloğu 30 Ekim-5 Kasım 2024 tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Broşürün yenilendiği markette yeni indirimler takip ediliyor. Alışveriş yapacaklar katalog üzerinde işaretlemelerini yaptı. İşte, Şok aktüel ürünler...