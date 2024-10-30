Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:35

AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...

Alışveriş takipçileri her hafta zincir marketlerin broşürlerini kontrol etmeyi unutmuyor. ŞOK'ta haftanın ve hafta sonu fırsatlarının yer aldığı listede çadır, uyku tulumu, mikser seti, fincan askısı, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge gibi birbirinden farklı ürünler bu hafta Şok aktüel fırsatlarında dikkat çekiyor. İşte, Şok 30 Ekim-5 Kasım indirim kataloğu...

AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...

Şok fırsat kataloğu 30 Ekim-5 Kasım 2024 tarihleri ile gündemdeki yerini aldı. Broşürün yenilendiği markette yeni indirimler takip ediliyor. Alışveriş yapacaklar katalog üzerinde işaretlemelerini yaptı. İşte, Şok aktüel ürünler...

AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...
AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...
AKTÜEL! Şok indirim kataloğu 30 Ekim-5 Kasım: Çadır, boya, merdiven, kahve makinesi, saklama kutusu, süpürge...
SON DAKİKA