Rüyada itfaiye görmek ne anlama gelir?

İtfaiye veya itfaiyeci görmek hakkınızda yapılan ve sizi üzecek olan dedikodulara işaret eder. Bütün bunlardan sonunda kurtulacağınız anlamını da beraberinde taşır. İLGİLİ SON HABER Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmek şerefli, insanlara yakın, iyi idareci alim veya doktor olan bir kimseye işaret eder. Rüyada kabak, hasta için şifadır. Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimseye dünyalık veya dinine ait olan kaybettiği bir şey geri döner. Rüyada kabak yemek zihin ve zekasının iyiliğine işaret eder....