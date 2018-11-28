Rüyada kabe görmek ne anlama gelir?

Kabe cumhurbaşkanı, devlet başkanı, büyük komutan, evlilik, emniyet, şerefi itibar, azamet, ululuk, kudret ve saadetin temsilidir. Kabe'de namaz kıldığını gören, büyük devlet adamlarına yakın olur. Onda görülecek arıza hem rüya sahibinin hem yakın olduğu devlet ve itibar erbabının eksikliğini gösterir. Kabe duvarının yıkıldığını veya yarıldığını görmek, kişinin içinde bulunduğu duruma göre hayatında bazı kötü olayların geçeceğine işarettir. Her rüya gibi bu da şahıstan şahısa değişik olarak yorumlanabilir.