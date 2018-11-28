Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada kabe görmek ne anlama gelir?
Rüyada kabe görmek ne anlama gelir? Devamı
Kabe cumhurbaşkanı, devlet başkanı, büyük komutan, evlilik, emniyet, şerefi itibar, azamet, ululuk, kudret ve saadetin temsilidir. Kabe'de namaz kıldığını gören, büyük devlet adamlarına yakın olur. Onda görülecek arıza hem rüya sahibinin hem yakın olduğu devlet ve itibar erbabının eksikliğini gösterir. Kabe duvarının yıkıldığını veya yarıldığını görmek, kişinin içinde bulunduğu duruma göre hayatında bazı kötü olayların geçeceğine işarettir. Her rüya gibi bu da şahıstan şahısa değişik olarak yorumlanabilir.
İLGİLİ SON HABER
HABERLER KABE ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 63 KABE haberi sayfamızda bulunuyor.
Kabe'nin örtüsü değiştirildi 20.08.2018 Dünya
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Kabe'nin örtüsü değiştirildi 20.08.2018 Dünya
Kabe'nin örtüsü değiştirildi
Arafat’ta fırtına ve yağmur 20.08.2018 Gündem
Arafat’ta fırtına ve yağmur
Kabe'ye gökdelen kuşatması 24.02.2018 Dünya
Kabe'ye gökdelen kuşatması
Umre için Kabe'ye giden Türklerden Mehmetçiğe dua
Umre için Kabe'ye giden Türklerden Mehmetçiğe dua
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi 31.08.2017 Gündem
Kabe'nin örtüsü 'Kisve-i şerif' değiştirildi
Kabe'de yağmur sevinci 22.08.2017 Dünya
Kabe'de yağmur sevinci
Kabe'ye terör saldırısı son anda önlendi 24.06.2017 Dünya
Kabe'ye terör saldırısı son anda önlendi
DAHA FAZLA HABER
GALERİ
Kabe’nin sırrını bilim çözdü
Kabe’nin sırrını bilim çözdü
VİDEO
Kabe'de duygusal anlar
Kabe'de duygusal anlar
Kabe'nin 670 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş kullanılan örtüsü yenisiyle değiştirildi
Kabe'nin 670 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve 100 kilo gümüş kullanılan örtüsü yenisiyle değiştirildi
Kabe’nin örtüsü değiştirildi
Kabe’nin örtüsü değiştirildi
Hacı adayları Kabe'de yağmurun altında tavaf yaptı!
Hacı adayları Kabe'de yağmurun altında tavaf yaptı!
BİZE ULAŞIN