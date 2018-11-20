Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada portakal görmek ne anlama gelir?
Rüyada portakal görmek ne anlama gelir?
Rüyada portakal görmek halka hayır ve iyilik yapmaya işarettir. Portakalın tadı tatlı ve hoş ise, mal ve menfaat; ekşi ve acı ise, keder ve sıkıntı olarak da tabir edilir.
İLGİLİ SON HABER
BİZE ULAŞIN