Rüyada portakal görmek ne anlama gelir?

Rüyada portakal görmek halka hayır ve iyilik yapmaya işarettir. Portakalın tadı tatlı ve hoş ise, mal ve menfaat; ekşi ve acı ise, keder ve sıkıntı olarak da tabir edilir. İLGİLİ SON HABER Portakallı Sufle Puding 1.MARGARİN ve tozşekerin yarısını ve unu derin bir kaba alarak koyu kıvamlı bir karışım hazırlayın. 2.Süt ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Daha sonra margarintozşeker- un karışımına yedirin. Tencereye alarak orta ısıda karıştırarak pişirin. Koyulaştığında ocaktan alıp...