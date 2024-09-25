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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK marketin bu haftaki indirimli aktüel ürün kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BU hafta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye uygun yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. ŞOK 25 Eylül-1 Ekim 2024 kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra çadır, çelik termos, kamp masası ve sandalyesi, piknik seti, hamak gibi kamp ürünleri dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…

Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:30
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Eylül ayının sonuncu ŞOK aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta elektrikli şarj istasyonu ve güç ünitesi de müşterilerin beğenisine sunulurken vatandaşlar katalogda yer alan ürünleri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, uygun fiyatlarla birbirinden cazip ürünler 25 Eylül – 1 Ekim ŞOK market aktüel kataloğunda…

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

25 EYLÜL – 1 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri - 269 TL
Mis Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı - 61,90 TL
Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı - 44,90 TL
Superfresh Muffin 2'li - 59 TL
Super Fresh Pizza King 4'lü - 129 TL
Barilla Makarna Çeşitleri - 27,50 TL
Becel Zeytinyağlı Kase Margarin - 29,90 TL
Karışık Turşu Bizim Vatan - 69 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

25 EYLÜL – 1 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Kamp Termos 20 L - 561 TL
Katlanır Kamp ve Piknik Masası - 524 TL
Mounty 3 Kişilik Çadır - 749 TL
Olta Seti - 599 TL
Lüks Mangal - 249 TL
Sippro Mug - 149 TL
Portatif Piknik Seti - 299 TL
Uyku Tulumu - 374 TL
Torch Çakmak - 79,95 TL
Oyuncak Kutusu - 119 TL
Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar - 219 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

25 EYLÜL – 1 EKİM ŞOK KATALOG ÜRÜNLERİ
Polisan Quartz Tavan Boyası - 399 TL
4+1 Merdiven - 699 TL
İç Cephe Rulosu - 49,95 TL
Çelik Halatlı Anahtarlı Emniyet Kilidi - 99,95 TL
Takım Çantası 16'' - 129 TL
Yama Bandı - 69,95 TL
Tall Clear Buzdolabı Organizer - 69,95 TL
Duş Başlığı Seti - 69,95 TL
Vip Ahmet Askı Rayı 6 Kancalı - 149 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
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