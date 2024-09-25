ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI: 25 Eylül - 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK marketin bu haftaki indirimli aktüel ürün kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BU hafta Çarşamba gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye uygun yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. ŞOK 25 Eylül-1 Ekim 2024 kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra çadır, çelik termos, kamp masası ve sandalyesi, piknik seti, hamak gibi kamp ürünleri dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…