ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: "Değer verdiğimiz bir müttefikimiz"
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.