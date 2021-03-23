Video Dünya ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: "Değer verdiğimiz bir müttefikimiz"

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: "Değer verdiğimiz bir müttefikimiz"

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması:
23.03.2021 | 13:34

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ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması: Değer verdiğimiz bir müttefikimiz 04:35
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.

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