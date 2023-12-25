ABD'li rapçi Macklemore: "Gazze'de bizim paralarımızla öldürülen masum insanlar var" | Video

Daha önce Gazze'ye destek gösterisine katılan ve İşgalci İsrail'in soykırıma tepki gösteren ABD'li rapçi Macklemore bu sefer de bir konserinde Gazze'ye ilişkin yazdığı yazıyı okudu. Macklemore yazısında "Gazze'de bizim paralarımızla öldürülen masum insanlar var ve bu değerli insanlar bizim bir parçamız" ifadelerini kullandı.