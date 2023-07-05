Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu | Video
Çin’in Chongqing şehrinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Kentteki bir ev de selin şiddeti ile yıkılarak sel sularına kapıldı.
Çin Devlet Başkanı Xi yetkililere bölge sakinlerinin güvende olmasına ve kayıpları en aza indirmeye öncelik vermelerini emretti.
SİCHUAN'DA 85 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Komşu Sichuan eyaletinde de şiddetli yağışlardan 460 binden fazla kişi etkilendi. Eyalet hükümetine göre şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, 85 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Meteoroloji servisleri Chongqing kentinin yanı sıra, Henan, Sichuan, Guizhou, Hubei, Yunnan ve Shaanxi eyaletleri için şiddetli yağmur uyarısı yapmıştı. Halktan şiddetli yağışların yol açabileceği afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları istenmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Çin’deki sel felaketinde 15 kişi öldü, 4 kişi kayboldu | Video 05.07.2023 | 13:53
00:46
İsrail güçleri Cenin’de hastaneye ateş açtı | Video 05.07.2023 | 08:35
02:07
İsrail ordusu Cenin'de hastaneye göz yaşartıcı gaz attı | Video 04.07.2023 | 15:34
01:00
05:22
ABD’de orman yangını: 10 ev yandı, 540 dönüm alan küle döndü | Video 04.07.2023 | 13:26
02:24
ABD’de polisin yanan araçtan sürücüyü kurtardığı anlar kamerada | Video 04.07.2023 | 12:24
01:00
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem! | Video 04.07.2023 | 09:40
03:02
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı | Video 04.07.2023 | 08:34
02:07
Bangladeş’te petrol tankerinde patlama: 11 ölü | Video 04.07.2023 | 08:34
00:20
Hazar Denizi’nde 5,7 büyüklüğünde deprem | Video 04.07.2023 | 08:34
00:53
Filistin Kızılayı 500 aileyi Cenin’den tahliye etti | Video 04.07.2023 | 08:34
01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 14:21
01:03
Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video 03.07.2023 | 13:48
00:21
00:21
01:37
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video 03.07.2023 | 10:53
02:55
Japonya sele teslim: En az 470 bin kişiye tahliye çağrısı! | Video 03.07.2023 | 10:44
02:24
03:08
01:41
Beatriz Kasırgası Meksika’yı vurdu: 1 ölü | Video 03.07.2023 | 08:31