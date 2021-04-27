Dev bizondan küçük çocuğa ölümcül saldırı! Dehşet anları kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Dev bizondan küçük çocuğa ölümcül saldırı! Dehşet anları kamerada 27.04.2021 | 15:10
00:26
ABD New York'ta polis dedektifine siyahi gençten demir çubuklu saldırı! 27.04.2021 | 13:49
00:48
ABD'de çevrimiçi toplantıda siyahi doktora ırkçılık 27.04.2021 | 12:57
00:13
03:33
00:53
Alobora olan 2 bin 500 tonluk dev yük gemisi kamerada! 27.04.2021 | 08:40
01:09
Almanya'da Müslüman gence ırkçı skandal saldırı kamerada 27.04.2021 | 08:39
00:19
01:24
Rusya adını açıklamadığı hava savunma sistemini test etti | Video 26.04.2021 | 16:14
02:41
ABD polisi bıçakla üzerine koşan saldırgana kurşun yağdırdı | Video 26.04.2021 | 15:08
01:42
Rusya'dan yeni füze denemesi 26.04.2021 | 13:35
01:13
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İşte kazananlar | Video 26.04.2021 | 12:11
00:40
Hız trenine bindiler, 60 metre yükseklikte mahsur kaldılar | Video 26.04.2021 | 11:06
01:32
Japonya’da Sakurajima Yanardağı'nda patlama | Video 25.04.2021 | 12:12
03:49
01:52
Son dakika! Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti | Video 25.04.2021 | 11:11
00:29
ABD'de ölüme davetiye çıkaran anlar kamerada | Video 25.04.2021 | 10:45
02:20
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı | Video 24.04.2021 | 16:23
00:35
Ukrayna'da Rus bayrağı krizi 24.04.2021 | 15:57
01:43
Pakistan'da fabrika yangını | Video 24.04.2021 | 14:35
Çin'de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Çocuğu boynuzlayarak havaya fırlatan bizon saldırı anları an be an kameraya yansıdı.
Çin'in Fujian eyaletindeki Longyan şehrindeki Pingchuan kasabasında meydana gelen olayda, bizon küçük çocuğa saldırdı.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bizonun çocuğa doğru doğru koştuğu görülüyor. Bizonun park halindeki bir otomobilin yanında çocuğu yere düşürerek, boynuzladıktan sonra havaya fırlattığı anlar da kameraya yansıdı. Olay da bizon tarafından saldırıya uğrayan çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.