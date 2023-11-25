El Bahr Caddesi'nde İsrail tarafından katledilen cansız bedenler, toplanmaya başlandı | Video

Baydar yakınlarındaki El Bahr Caddesi'nde İsrail tarafından katledilen ve yaklaşık bir aydır bekleyen cansız bedenler, geçici ateşkesin başlaması ile birlikte toplanmaya başlandı.