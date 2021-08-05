Filipinler’de halk, Covid-19 aşı merkezlerine hücum etti | Video

Filipinler'in başkenti Manila’da binlerce kişi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 2 haftalık karantina öncesinde aşı merkezlerine hücum etti.

Filipinler'de korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonunun yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni önlemler kapsamında 13 milyonluk nüfusa sahip başkent Manila'da uygulanacak 2 haftalık karantina öncesinde halk Covid-19 aşı merkezlerine hücum etti. Gece yarısından itibaren kısıtlamaların yeniden başlayacağı kentte yer alan aşı merkezlerinin önünde metrelerce kuyruk oluşurken, bazı kişilere saatlerce beklemelerine rağmen sıra gelmedi. Kuyrukta ara sıra yer kavgası çıkarken, polis sosyal mesafe kurallarının uygulanması için kalabalığa sık sık uyarıda bulundu.

Manila'da yiyecek satarak geçinen 36 yaşındaki Ofelia Gonzales, dün geceden bu yana sırada beklemesine rağmen aşı yaptıramadığını belirterek, "Sokağa çıkma yasağını uzatmaya devam ederlerse bize kim yiyecek sağlayacak" dedi.

Bir alışveriş merkezinin önünde yerel saatle 03.00'ten bu yana sıra bekleyen 59 yaşındaki Maricel Bacay ise aşılanmayan kişilerin alışveriş merkezlerine veya süpermarkete giremeyeceğine dair haberler olduğunu söyledi.

Salgının başından bu yana yaklaşık 1 milyon 627 bin 816 vaka tespit edilen ve korona nedeniyle 28 bin 427 kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'de şu ana kadar yalnızca 10.3 milyon kişi aşılandı. Yaklaşık 110 milyonluk nüfusun yüzde 9.3'üne iki doz aşı uygulanan ülkede, hükümetin hedefi bu yıl içinde 70 milyona yakın kişiyi aşılamak.

"AŞI HAYAT KURTARMALI, HAYATLARI TEHLİKEYE ATMAMALI"

Başkanlık Sözcüsü Harry Roque daha önce yaptığı açıklamada, temel ihtiyaç ürünleri satın alanlar, tıbbi nedenlerle seyahat edenler ve ön saflardaki sağlık çalışanları da dahil olmak üzere bazı gruplara aşısız olsalar bile karantina altında sınırsız hareket etme imkanı sağlanacağını ifade etmişti. Roque ayrıca, "Aşılamayı bir süper yayıcı yapmayalım. Hayat kurtarmalı, hayatları tehlikeye atmamalı" demişti.

FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI DUTERTE'DEN HAPİS TEHDİDİ

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ise aşı olmayanları hapisle tehdit etmiş, "Tercihinizi yapın. Ya aşı olursunuz ya da sizi hapse attırırım" ifadelerini kullanmıştı. Duterte, söz konusu ifadeleriyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi olmuştu.