Video Dünya Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video
Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video

Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video

12.08.2022 | 14:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video 00:46
Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video 12.08.2022 | 14:41
Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video 00:42
Düğünde geline büyük şok! Kız kardeşinin eşiyle aldatılan damat, o anları tüm salona izletti | Video 11.08.2022 | 15:37
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video 00:13
Rusya’nın Avustralya’daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı | Video 11.08.2022 | 15:03
Yemen’de sel felaketi: 14 ölü | Video 00:34
Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video 11.08.2022 | 14:15
Güney Kore’de selde ölenlerin sayısı 11’e yükseldi | Video 02:53
Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi | Video 11.08.2022 | 11:20
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:56
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 00:17
ABD’de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü | Video 11.08.2022 | 09:45
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 02:18
Japonya’daki tarihi çarşıda yangın | Video 11.08.2022 | 09:30
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 03:23
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video 11.08.2022 | 08:57
Fransa’da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 00:29
Fransa'da nehirde mahsur kalan balinaya ötenazi | Video 10.08.2022 | 15:37
Zelenskiy: Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım’ın kurtuluşuyla son bulmalı | Video 05:10
Zelenskiy: "Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı" | Video 10.08.2022 | 14:12
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 01:18
Fransa’nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu | Video 10.08.2022 | 14:12
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 01:26
Küba’da petrol tesisindeki yangın 5 gün sonra kontrol altına alındı | video 10.08.2022 | 11:45
Japonya’da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 01:24
Japonya'da sıcak hava dalgası: 1 haftada 5 kişi öldü | Video 10.08.2022 | 09:50
Yunanistan’ın Semadirek Adası’nda orman yangını | Video 02:15
Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda orman yangını | Video 09.08.2022 | 14:42
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 02:12
Güney Kore şiddetli yağışlara teslim | Video 09.08.2022 | 13:21
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 02:44
Japonya’da şiddetli yağışlar sürüyor: 51 bin 588 kişiye acil güvenlik uyarısı yapıldı | Video 09.08.2022 | 13:22
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 00:47
Saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar | Video 09.08.2022 | 13:22
Joe Biden’ın ceketle imtihanı kamerada | Video 02:13
Joe Biden'ın ceketle imtihanı kamerada | Video 09.08.2022 | 11:51
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 00:35
Pakistan’da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü | Video 09.08.2022 | 10:17

Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 7 bin 400 hektar alan kül olurken, alevlerle mücadele sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangınıyla mücadele Almanya, Romanya ve Yunanistan'dan gelen ekiplerle 3. gününde sürüyor. Yangında şu ana kadar 7 bin 400 hektarlık yeşil alan küle döndü. Yetkililer yüksek sıcaklık ve artan kuraklığın ülkenin güneybatısında yeni yangınlara yol açma riskinin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. Fransa'nın meteoroloji servisi de güneybatı bölgesinde sıcaklığın 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti. Yangın nedeniyle 10 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

FRANSA'DA KARBON KİRLİLİĞİ EN YÜKSEK SEVİYEDE
Avrupa Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Fransa'nın kayıtların tutulmaya başladığı 2003'ten bu yana ülkede haziran-ağustos ayları arasında orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. CAMS görevlisi Mark Parrington, "Sıcak hava dalgası Fransa'nın güneybatısındaki ve İber Yarımadası'ndaki yangınları şiddetlendirdiği için orman yangınlarının sayısındaki artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonları izliyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA