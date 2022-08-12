Fransa’daki orman yangını 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi | Video

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Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 7 bin 400 hektar alan kül olurken, alevlerle mücadele sürüyor.
FRANSA'DA KARBON KİRLİLİĞİ EN YÜKSEK SEVİYEDE
Avrupa Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), Fransa'nın kayıtların tutulmaya başladığı 2003'ten bu yana ülkede haziran-ağustos ayları arasında orman yangınlarından kaynaklanan en yüksek karbon kirliliği seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. CAMS görevlisi Mark Parrington, "Sıcak hava dalgası Fransa'nın güneybatısındaki ve İber Yarımadası'ndaki yangınları şiddetlendirdiği için orman yangınlarının sayısındaki artışı ve bunun sonucunda ortaya çıkan emisyonları izliyoruz" dedi.