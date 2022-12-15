Video Dünya Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video
Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video

Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video

15.12.2022 | 09:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 02:37
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 15.12.2022 | 08:56
Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video 00:23
Havaalanında feci olay! Hava yolu çalışanı Atlanta Havaalanı’nda kamyon tarafından ezildi | Video 15.12.2022 | 09:06
ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video 00:59
ABD’de namaz kılan öğrencilere ‘büyü’ hakareti! Öğretmenin görüntüleri tepki çekti | Video 14.12.2022 | 09:29
Trafik polisi, dur ihtarına uymayan aracın kaputunda 4 kilometre gitti | Video 00:12
Trafik polisi, dur ihtarına uymayan aracın kaputunda 4 kilometre gitti | Video 14.12.2022 | 08:49
Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru’ndaki protestosu devam ediyor | Video 05:19
Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu devam ediyor | Video 13.12.2022 | 13:55
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri, park halindeki araçları ateşe verdi | Video 03:50
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri, park halindeki araçları ateşe verdi | Video 13.12.2022 | 11:01
ABD: İran’daki infazlar, İranlı liderlerin kendi halkından korktuğunun göstergesi | Video 01:08
ABD: "İran'daki infazlar, İranlı liderlerin kendi halkından korktuğunun göstergesi" | Video 13.12.2022 | 10:05
Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı | Video 00:18
Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:58
Mekke’de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video 03:59
Mekke'de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video 12.12.2022 | 15:21
Kabil’de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video 01:06
Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video 12.12.2022 | 14:05
Jersey Adası’ndaki patlamada can kaybı 5’e yükseldi | Video 02:02
Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video 12.12.2022 | 08:43
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 01:50
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 12.12.2022 | 08:43
Japonya’nın Ay’a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 04:58
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 11.12.2022 | 12:26
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11:42
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2022 | 08:32
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 02:39
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 11.12.2022 | 08:31
Jersey Adası’nda patlama: 1 ölü | Video 00:57
Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü | Video 10.12.2022 | 15:24
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 01:12
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 09.12.2022 | 16:07
Rusya’da AVM’de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 02:15
Rusya'da AVM'de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 09.12.2022 | 10:28
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı | Video 04:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" | Video 09.12.2022 | 08:39

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta Hartsfield-Jackson Havaalanı'nda hızla giden bir kamyon Delta Havayolları’nda görevli bir kadına çarptı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Atlanta şehrinde yer alan Hartsfield-Jackson Havaalanı'ndaki apronda geçtiğimiz 10 Aralık'ta yaşanan olayda Delta Havayolları'nda çalışan Camdyn Davis adlı bir yer işçisi, hava yoluna ait bir Boeing 717 uçağına yol gösterdiği sırada hızla seyreden bir kamyon tarafından ezildi. Havaalanının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hava yolu çalışanı kadının elindeki ışıkla az ilerdeki uçağı yönlendirdiği sırada kamyonun hızla gelerek kendisine çarptığı anlar görülüyor.

Ezilen işçi Camdyn Davis'in annesi kızının kaza sebebiyle beyin sarsıntısı geçirdiğini ve vücudunda kafatası dahil birçok kemiğin kırıldığını belirterek, aldığı yaralardan sonra eski haline gelebilmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerektiğini ifade etti. Yaralanan kadının tedavi sürecine maddi destek vermek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Delta Havayolları olayın ardından yaptığı açıklamada yaralanan çalışanın hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kazanın araştırıldığını bildirdi. Atlanta Polis Departmanı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA