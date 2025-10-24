Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57 Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir motosikletin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yakıt sızıntısından kaynaklanan yangın sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru ile Haydarabad kentleri arasında seyir halindeki bir motosiklet, Andhra Pradesh eyaletindeki Kurnool bölgesi yakınlarında 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından yakıt sızıntısı sonucu otobüste yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olayda motosiklet sürücüsü dahil en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Polis yetkilisi Vikrant Patil, kaza sırasında yolcularının çoğunun uyuduğunu, alevlerin birkaç dakika içinde yayılmasıyla onlarca yolcunun otobüste mahsur kaldığını belirtti. Patil, yolculardan bazılarının camları kırarak hafif yaralarla güvenli bölgelere atlamayı başardığını, bazılarının ise yardım gelene kadar yanarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Patil, motosikletin hızla giden otobüse arkadan çarparak sıkıştığını, bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını ifade etti. Patil, "Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı" dedi.Hindistan'da geçtiğimiz yıl ülke genelindeki trafik kazalarında yaklaşık 180 bin kişi hayatını kaybetti.