Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video
24.10.2025 | 11:57
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir motosikletin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yakıt sızıntısından kaynaklanan yangın sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da geçtiğimiz yıl ülke genelindeki trafik kazalarında yaklaşık 180 bin kişi hayatını kaybetti.
