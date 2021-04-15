İkinci George Floyd vakası!
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Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz aylarda gözaltına alındığı sırada insanlık dışı muamaleden dolayı hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd olayının benzeri meydana geldi. ABD’de siyahilere yönelik polis şiddeti hız kesmeden devam ediyor.