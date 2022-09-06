İngiltere'de Meghan Markle'ın konuşması alay konusu oldu | Video

Kraliyet'ten ayrılıp ABD'de taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, dün gençler için düzenlenen bir etkinlik için İngiltere'ye döndü. Gençlere seslenen Markle'ın 7 dakikalık konuşmasında tam 54 kere "Ben" demesi ise dünyanın gündemine oturdu. Konuşmayı dinleyenler ve eleştirmenler Markle'ın gençlere hiçbir mesaj veremediğini ve sadece kendisinden bahsettiğini söyledi.