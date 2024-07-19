İntihardan vazgeçti, çakmağı çaktı olanlar oldu! | Video
Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahsın intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.
"İNTİHARDAN VAZGEÇİP SİGARA YAKTIM"
Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40'lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, "Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi" dediği belirtildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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