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OTOMATİK OYNAT
03:08
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı | Video 12.01.2023 | 15:21
01:50
Meksika’da metronun vagonu alev aldı | Video 12.01.2023 | 15:19
06:32
Kosova-Sırbistan sınırında yaşayan Kosovalı Türkler endişeli | Video 12.01.2023 | 14:47
00:32
Peru’da hükümet karşıtı protestolar giderek yayılıyor | Video 12.01.2023 | 14:47
00:26
Stockholm’da PKK alçaklığı! Başkan Erdoğan’ın maketini astılar | Video 12.01.2023 | 14:45
00:12
ABD’de kimya fabrikasında dev yangın | Video 12.01.2023 | 10:45
01:21
Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 12.01.2023 | 08:49
00:56
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 12.01.2023 | 08:49
01:00
Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı | Video 11.01.2023 | 16:48
00:15
Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video 11.01.2023 | 12:18
05:07
Zelenskiy, Medvedçuk dahil 4 politikacıyı vatandaşlıktan çıkardı | Video 11.01.2023 | 11:09
07:59
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video 11.01.2023 | 08:45
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06:59
California’daki fırtınada 14 kişi öldü | Video 10.01.2023 | 13:42
04:26
Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video 10.01.2023 | 13:42
04:50
SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı | Video 10.01.2023 | 12:24
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Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 09.01.2023 | 15:04
01:10
Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı | Video 08.01.2023 | 15:06
00:58
Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video 06.01.2023 | 15:56
İspanya'nın Marbella kentindeki bir limanda çıkan yangında yaklaşık 80 tekne küle döndü.