İsrail: "7 Ekim'den bu yana 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendi" | Video
İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 10 bine yakın hava saldırısı düzenlendiğini, son 24 saatte ise yaklaşık 200 hedefin vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, “Çatışmaların başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 10 bin hava saldırısı düzenlendi." denildi.
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