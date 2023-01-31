İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı | Video

Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın geçtiğimiz haftalarda Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakmasının ardında Türkiye ve İsveç arasındaki ipleri iyice gerilmiş durumda. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, kendisine yöneltilen Türkiye sorusunu ise yanıtlamaktan kaçındı.