Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video

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Japonya’nın Shizuoka eyaletindeki bir otelde çıkan yangın 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Personel dahil 100 kişinin bulunduğu otelde can kaybı yaşanmazken, bir itfaiyeci yaralandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.