Video Dünya Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video
Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video

Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video

02.01.2023 | 09:57

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Japonya’nın Shizuoka eyaletindeki bir otelde çıkan yangın 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Personel dahil 100 kişinin bulunduğu otelde can kaybı yaşanmazken, bir itfaiyeci yaralandı.

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Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki Kawazu kasabasında bulunan bir otelde dün akşam yerel saatle 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 20'si personel olmak üzere 100 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangına onlarca itfaiye görevlisi müdahale ederken, alevler yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Japonya'da yeni yıl tatili nedeniyle en yoğun sezonlardan birinin yaşandığı bir dönemde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 40'lı yaşlardaki bir itfaiye erinin söndürme çalışmaları sırasında bacağından hafif yaralandığı açıklandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

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