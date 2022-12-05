Video Dünya Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü, onlarca kişi kayıp | Video
Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü, onlarca kişi kayıp | Video

Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü, onlarca kişi kayıp | Video

05.12.2022 | 10:56

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Kolombiya'nın Pueblo Rico bölgesindeki bir yolda meydana gelen toprak kayması felaketinde en az 3 kişi hayatını kaybetti, toprak altında kalan 20'den fazla kişi ise aranıyor.

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Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Pueblo Rico bölgesinde toprak kayması felaketi meydana geldi. O esnada yolda bulunan bir motosiklet ve içinde 25 yolcunun olduğu otobüs toprak altında kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 kişi kurtarıldı, 3 kişi hayatını kaybetti ve muhtemelen 20 kişi toprak altında kaldı. Bu bir trajedi" ifadelerini kullandı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) ise, hayatını kaybedenler arasında 7 yaşından küçük bir çocuğun bulunduğunu söyledi. UNGRD, La Nina fenomeninden etkilenen bölgede kitlesel hareketliliğin büyük risk oluşturduğunu belirtirken, "Yetkililerin talimatlarına uymanız ve onlarla iş birliği yapmanız önemli. Bölgede güvenlik sağlanana kadar olay yerine dönmekten kaçının" dedi.

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