Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Meksika’dan yüzerek ABD’ye geçen 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Irak’ta Sadr destekçilerinden yargı konseyi önünde protesto | Video 23.08.2022 | 12:44
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Beyrut Limanı'ndaki silonun kuzey kısmı tamamen yıkıldı | Video 23.08.2022 | 12:44
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Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi | Video 23.08.2022 | 11:20
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İsrail’de öfkeli boğa bankaya girdi | Video 22.08.2022 | 15:20
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NASA yayınladı, duyan şaşkına döndü! İşte uzaydaki kara deliğin sesi | Video 22.08.2022 | 15:15
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Alman Bild Gazetesi'nin LGBT desteği bir istifa daha getirdi | Video 22.08.2022 | 15:06
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ABD'de teknede patlama: 4 yaralı | Video 22.08.2022 | 13:09
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Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 22.08.2022 | 13:09
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Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı | Video 22.08.2022 | 11:54
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Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video 22.08.2022 | 11:29
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Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı.