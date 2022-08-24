Video Dünya Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor | Video
Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor | Video

Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor | Video

24.08.2022 | 13:35

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Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı.

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Gubadlı ili istikametinden Laçın koridoru girişinde, yol boyunca kurulan kontrol noktalarının ve Rus askerlerinin yaşadığı binaların yıkımına başlandı. Bölgeyi tahliye etmeye hazırlanan Rus barış gücü askerleri, geçici olarak yeni koridora taşınacak. Azerbaycan tarafı Laçın şehrinin dışından geçen ve Karabağ'ı Ermenistan ile bağlayan 32 kilometrelik yeni yolu kısa sürede tamamladı. Bununla Laçın şehri ve Laçın iline bağlı Zabuh ve Sus köyleri Azerbaycan'ın denetimine girecek.

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